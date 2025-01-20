На Украине уже незаконно мобилизуют мужчин с 18 лет — депутат Рады

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизация украинцев, которым исполнилось 18 лет, уже частично проводится без законодательного снижения возраста призыва. Такое заявление сделал депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Новый закон о базовой военной подготовке позволит мобилизовать 18-летних студентов, которые пройдут ее во время учебы, а затем будут отчислены, — отметил Разумков. — Владимир Зеленский четвертый месяц не подписывает принятый парламентом законопроект, запрещающий мобилизацию парней 18-25 лет, которых признали ограниченно годными еще до начала конфликта. Мобилизация с 18 лет частично идет уже сейчас и без законодательного снижения возраста призыва».

Он добавил, что президент «соврал или не знает», когда говорит, что такой мобилизации нет. Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Рада голосовать за снижение мобилизационного возраста до 18 лет, Разумков отметил, что не может ничего сказать на этот счет, поскольку «нет смысла искать логику в действиях людей, у которых она вообще отсутствует».