0
0
1
НОВОСТИ

На Украине уже незаконно мобилизуют мужчин с 18 лет — депутат Рады

15:12 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизация украинцев, которым исполнилось 18 лет, уже частично проводится без законодательного снижения возраста призыва. Такое заявление сделал депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Новый закон о базовой военной подготовке позволит мобилизовать 18-летних студентов, которые пройдут ее во время учебы, а затем будут отчислены, — отметил Разумков. — Владимир Зеленский четвертый месяц не подписывает принятый парламентом законопроект, запрещающий мобилизацию парней 18-25 лет, которых признали ограниченно годными еще до начала конфликта. Мобилизация с 18 лет частично идет уже сейчас и без законодательного снижения возраста призыва».

Он добавил, что президент «соврал или не знает», когда говорит, что такой мобилизации нет. Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Рада голосовать за снижение мобилизационного возраста до 18 лет, Разумков отметил, что не может ничего сказать на этот счет, поскольку «нет смысла искать логику в действиях людей, у которых она вообще отсутствует».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 20.01.2025
Рособрнадзор поддерживает проект по сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах
0
91
14:32 20.01.2025
В РПЦ призвали приравнять православные школы к государственным в вопросах содержания
0
164
14:12 20.01.2025
В Британии протестируют имплант для мозга, улучшающий настроение
0
194
14:00 20.01.2025
Порядка 20 взрывов прогремели в небе над Донецком и окрестностями
0
214
13:32 20.01.2025
Мир переживает момент, сопоставимый с падением Берлинской стены — глава МИД Испании
0
297
13:20 20.01.2025
ВС РФ освободили Новоегоровку в ЛНР — МО РФ
0
276
13:05 20.01.2025
Россия в 2024 г. увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Ирана на 25%
0
293
13:00 20.01.2025
Трамп издаст указ о переименовании Мексиканского залива в Американский — Fox News
0
310
12:32 20.01.2025
Состояние всех миллиардеров в 2024 году выросло на $2 трлн — доклад
0
344
12:20 20.01.2025
Экспорт мяса и субпродуктов из РФ в 2024 г. вырос на 24% и составил рекордные $1,7 млрд
0
341

Возврат к списку