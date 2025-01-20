Вагенкнехт назвала США «ослабевающей» державой, борющейся за влияние за счет союзников
16:32 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт назвала Соединенные Штаты державой, которая борется за сохранение своего влияния за счет союзников.
«Ослабевающая супердержава борется за свое влияние в мире и делает это все более бесцеремонно по отношению к своим союзникам», — приводит ее слова агентство DPA. Как считает лидер BSW, слепое подчинение предписаниям США приведет к дальнейшему упадку Германии.
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