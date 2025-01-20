В ЕК признали, что газ из РФ продолжает поступать на рынок ЕС, несмотря на усилия Брюсселя
18:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский газ продолжает поступать на рынок Европейского союза, несмотря на усилия Еврокомиссии по избавлению от энергетических ресурсов из РФ. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.
«Несмотря на эти значительные результаты (Еврокомиссии по избавлению от российского газа — прим. ТАСС), российский газ присутствует на рынке ЕС», — сказала она.
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