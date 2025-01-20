Шольц считает «нормальным», что его не пригласили на инаугурацию Трампа

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «совершенно нормальным» то обстоятельство, что его не пригласили на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа, которая состоится позднее в понедельник. Об этом он заявил в Берлине во время мероприятия, организованного газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Совершенно нормально то, что там страны представляют послы. Так это будет для подавляющего большинства [государств]», — утверждал Шольц, хотя ему привели пример, что в Вашингтоне будут лично присутствовать, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей.