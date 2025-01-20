Шольц считает «нормальным», что его не пригласили на инаугурацию Трампа
17:32 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «совершенно нормальным» то обстоятельство, что его не пригласили на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа, которая состоится позднее в понедельник. Об этом он заявил в Берлине во время мероприятия, организованного газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Совершенно нормально то, что там страны представляют послы. Так это будет для подавляющего большинства [государств]», — утверждал Шольц, хотя ему привели пример, что в Вашингтоне будут лично присутствовать, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей.
НОВОСТИ
- 18:00 20.01.2025
- В ЕК признали, что газ из РФ продолжает поступать на рынок ЕС, несмотря на усилия Брюсселя
- 17:12 20.01.2025
- РФ поздравляет Трампа со вступлением сегодня в должность — Путин
- 17:00 20.01.2025
- Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал преследованием
- 16:32 20.01.2025
- Вагенкнехт назвала США «ослабевающей» державой, борющейся за влияние за счет союзников
- 16:12 20.01.2025
- Володин поручил подготовить поправку о праве регионов определять модель МСУ
- 16:00 20.01.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 460 военных и 4 танка
- 15:32 20.01.2025
- Причина санкций против Грузии в том, что она не открыла «второй фронт» против РФ — власти
- 15:12 20.01.2025
- На Украине уже незаконно мобилизуют мужчин с 18 лет — депутат Рады
- 15:00 20.01.2025
- Рособрнадзор поддерживает проект по сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах
- 14:32 20.01.2025
- В РПЦ призвали приравнять православные школы к государственным в вопросах содержания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать