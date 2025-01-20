Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал преследованием
17:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден в упреждающем порядке помиловал ряд лиц, которым его преемник Дональд Трамп, который в понедельник заступит на пост главы государства, угрожал преследованием. Об этом говорится в заявлении уходящего американского лидера.
В число помилованных вошли бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия, дававшие показания по этому делу.
«Помилование не должно рассматриваться как признание того, что кто-либо из этих лиц причастен к каким-либо правонарушениям, а также не должно быть истолковано как признание вины за какое-либо правонарушение», — подчеркнул Байден. По его словам, тот факт, что государственные служащие «подвергаются угрозам и запугиванию за добросовестное выполнение своих обязанностей», вызывает тревогу.
Ранее американские СМИ писали, что покидающий Белый дом демократ может даровать упреждающее помилование лицам, которые могут оказаться в немилости будущей администрации.
В декабре Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, несмотря на многократные обещания этого не делать.
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