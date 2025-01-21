Более 170 тыс. тонн загрязненного грунта собрано после ЧП с танкерами в Керченском проливе
11:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели и добровольцы собрали более 170 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта после аварии двух танкеров в Керченском проливе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«На береговой линии трех субъектов РФ 454 межведомственными мониторинговыми группами проводится обследование 955 км. Всего с береговой линии собрано 170 500 тонн загрязненного грунта, вывезено на площадки временного хранения 131 087 тонн, около 40 тыс. тонн доставлено в специализированные организации для утилизации», — сказали в ведомстве.
В районе севшего на мель танкера ведется укрепление вала. Для собранных около него нефтепродуктов сформированы железнодорожные составы, которые отвозят собранный груз на утилизацию. В Керченском проливе для обработки разлива мазута использовано почти 4,5 тонны сорбента, собрано 25 тонн воды с нефтепродуктами. В Краснодарском крае ведется просеивание песка на пляжах. Также очистка песка проводится на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки.
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