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Более 170 тыс. тонн загрязненного грунта собрано после ЧП с танкерами в Керченском проливе

11:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели и добровольцы собрали более 170 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта после аварии двух танкеров в Керченском проливе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«На береговой линии трех субъектов РФ 454 межведомственными мониторинговыми группами проводится обследование 955 км. Всего с береговой линии собрано 170 500 тонн загрязненного грунта, вывезено на площадки временного хранения 131 087 тонн, около 40 тыс. тонн доставлено в специализированные организации для утилизации», — сказали в ведомстве.

В районе севшего на мель танкера ведется укрепление вала. Для собранных около него нефтепродуктов сформированы железнодорожные составы, которые отвозят собранный груз на утилизацию. В Керченском проливе для обработки разлива мазута использовано почти 4,5 тонны сорбента, собрано 25 тонн воды с нефтепродуктами. В Краснодарском крае ведется просеивание песка на пляжах. Также очистка песка проводится на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки.

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