0
0
170
НОВОСТИ

Выбросы мазута начались на берег Азовского моря на Кубани, расширена зона мониторинга

13:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на берегу Азовского моря в Краснодарском крае, зона мониторинга пляжей расширена до 265 км. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее загрязненное после ЧП с танкерами побережье Черного моря Кубани разделили на 41 участок, там ведется уборка песка, загрязненного мазутом, его вывозят на специализированные предприятия для утилизации. Основные работы по уборке пляжей были завершены, но в регионе фиксируют повторные выбросы. Выбросов на побережье Азовского моря ранее не было.

«Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Территорию включили в постоянный мониторинг», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 21.01.2025
Объем торговли РФ и КНР вырос на 7% до 220-245 млрд долларов — Путин
0
34
14:00 21.01.2025
Российские войска освободили Волково в ДНР
0
68
13:32 21.01.2025
Два человека погибли при обрушении здания в Мариуполе
0
154
13:20 21.01.2025
КНР готова в 2025 году вывести отношения с Россией на новую высоту — Си Цзиньпин
0
185
13:05 21.01.2025
Непал увеличил плату за восхождение на Эверест для иностранцев
0
178
12:32 21.01.2025
Крыша ТЦ обрушилась под тяжестью снега в Амурской области, пострадавших нет
0
221
12:20 21.01.2025
Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Черным морем у Крыма
0
236
12:05 21.01.2025
Армения не собирается выходить из ЕАЭС — спикер парламента республики
0
254
12:00 21.01.2025
Польша должна перестать строить иллюзии по поводу своей важности для США — экс-президент
0
280
11:32 21.01.2025
Более 170 тыс. тонн загрязненного грунта собрано после ЧП с танкерами в Керченском проливе
0
307

Возврат к списку