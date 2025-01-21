Выбросы мазута начались на берег Азовского моря на Кубани, расширена зона мониторинга

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на берегу Азовского моря в Краснодарском крае, зона мониторинга пляжей расширена до 265 км. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее загрязненное после ЧП с танкерами побережье Черного моря Кубани разделили на 41 участок, там ведется уборка песка, загрязненного мазутом, его вывозят на специализированные предприятия для утилизации. Основные работы по уборке пляжей были завершены, но в регионе фиксируют повторные выбросы. Выбросов на побережье Азовского моря ранее не было.

«Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Территорию включили в постоянный мониторинг», — говорится в сообщении.