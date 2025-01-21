Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции за ресурсы
15:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мир вошел в новую эру жесткой конкуренции за технологии и ресурсы, и Европа должна меняться, чтобы ему соответствовать. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью на 55-й сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
«Обещания процветания глобального мира не исполнились», — признала она. «Мир вошел в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии. На земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря, — заявила глава ЕК. — Мир изменился, и мы должны ему соответствовать».
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