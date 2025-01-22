Трамп подтвердил, что распорядился лишить Болтона госохраны

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что распорядился лишить своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона государственной охраны, которую ему обеспечивали сотрудники Секретной службы США.

«Я думаю, времени было достаточно», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о причинах этого шага. «Мы не будем охранять людей до конца их жизни. Почему мы должны?» — подчеркнул Трамп, выступая в Белом доме. «Нельзя, чтобы это было на всю жизнь», — повторил он.

«Я думаю, он был очень глупым человеком, но я использовал его хорошо. Каждый раз, когда люди видели, что я прихожу на встречу, а за спиной у меня Джон Болтон, они думали, что он на них нападет. Потому что он был разжигателем войны», — сообщил хозяин Белого дома. По его словам, Болтон входил в число тех, кто убедил 43-го президента США Джорджа Буша — младшего «взорвать Ближний Восток». Как подчеркнул Трамп, это было «ужасное решение». «Мы взорвали Ближний Восток и ушли. Мы ничего в результате этого не получили, кроме множества смертей. Мы убили много людей», — добавил президент США.

Болтон ранее сообщил, что его лишили охраны с санкции Трампа. Он также утверждал, что угроза его жизни «на сегодняшний день сохраняется».