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Йеменские хуситы освободили экипаж захваченного грузового судна Galaxy Leader

17:00 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» освободило при посредничестве Омана экипаж грузового судна Galaxy Leader, захваченного в Аденском заливе в ноябре 2023 года. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

В сообщении телеканала утверждается, что экипаж был освобожден «по договоренности с движением ХАМАС в рамках соглашений о прекращении огня». В настоящее время члены экипажа находятся в Омане, куда их доставили после освобождения.

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