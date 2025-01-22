Йеменские хуситы освободили экипаж захваченного грузового судна Galaxy Leader

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» освободило при посредничестве Омана экипаж грузового судна Galaxy Leader, захваченного в Аденском заливе в ноябре 2023 года. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

В сообщении телеканала утверждается, что экипаж был освобожден «по договоренности с движением ХАМАС в рамках соглашений о прекращении огня». В настоящее время члены экипажа находятся в Омане, куда их доставили после освобождения.