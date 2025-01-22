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НОВОСТИ

Шольц заявил, что Дональд Трамп станет вызовом для Европы

17:12 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новый президент США Дональд Трамп станет вызовом для Европы.

«Совсем недавно, на этой неделе, мы получили новую администрацию США. Президент Трамп, как теперь ясно, станет вызовом», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. При этом он добавил, что Европу и США связывает давняя история дружбы и партнерства. «И мы строим отношения на этом прочном фундаменте», — отметил канцлер ФРГ.

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