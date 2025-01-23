Более 40% американцев считают, что конфликт на Украине закончится в этом году — опрос

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Соединенных Штатов считает, что Россия и Украина придут к мирному соглашению в течение 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской службы YouGov.

По ее данным, 42% граждан страны считают окончание конфликта в этом году скорее вероятным (28%) или крайне вероятным (14%). Противоположного мнения придерживается 35% американцев, из которых 23% назвало заключение мирного соглашения в этом году маловероятным, а 12% крайне маловероятным. При этом 24% жителей США не определились с ответом на данный вопрос.

Больше всего в урегулировании конфликта в 2025 году уверены сторонники Республиканской партии США: среди них в достижение мирного соглашения верят 62%. Среди демократов вероятным или крайне вероятным окончание конфликта на Украине назвало только 32%.

Другой опрос YouGov показал, что большинство жителей США поддержали бы участие американских военных в миротворческой миссии на Украине, если бы между сторонами конфликта было достигнуто соответствующее соглашение. 40% американцев в той или иной степени одобряют подобный сценарий развития событий, 35% выступают против размещения миротворцев США на Украине. 25% жителей Соединенных Штатов не смогли высказаться «за» или «против» потенциальной американской миротворческой миссии.

Оба опроса проводились среди совершеннолетних граждан США 22 января, в каждом из них приняло участие порядка 3,4 тыс. американцев.