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Трамп: Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее...

20:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил надежду как можно скорее встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и положить конец конфликту на Украине. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

«Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этому [конфликту]», — сказал он.

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