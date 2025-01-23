Трамп: Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее...

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил надежду как можно скорее встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и положить конец конфликту на Украине. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

«Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этому [конфликту]», — сказал он.