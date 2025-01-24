0
0
106
НОВОСТИ

Европа не готова к вызовам, которые ставит перед ней второе президентство Трампа — FP

10:32 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские политики считают, что готовы ко второму президентскому сроку Дональда Трампа, однако их уверенность необоснованна. Как говорится в статье американского журнала Foreign Policy (FP), политический истеблишмент Европы ждут серьезные вызовы в области оборонных расходов.

Как пишет издание, Европа считает, что готова ко второму президентскому сроку американского лидера, поскольку «уже пережила одну администрацию Трампа» (2017–2021 гг.). Как указывается в статье, европейские политики считают, что у них «есть рецепт», как справиться со вторым сроком Трампа, однако их «уверенность необоснованна». «Сосредоточившись на неверных целях и отвлекаясь на политический кризис, Европа далеко не готова к вызовам» второго срока Трампа на посту президента США, утверждает Foreign Policy.

Как пишет автор статьи, европейские политики еще не осознали срочность и масштаб изменений, которые необходимо будет внести, в том числе в области военных расходов. Отмечается, что Европа вскоре может оказаться незащищенной, «лишившись американской подушки безопасности».

Издание пишет, что одна из целей Трампа — переложить бремя по обороне Европы на союзников по НАТО. Отмечается, что у новой администрации США есть несколько рычагов, чтобы заставить Европу продемонстрировать серьезность своих намерений: сократить военное присутствие США в Европе и сместить ответственность за обеспечение безопасности на страны — члены Европейского союза. В статье также указывается, что опасения Трампа по поводу европейской обороны больше не являются «мимолетной прихотью», поэтому Европе необходимо «проснуться и осознать реальность: времена ее „фрирайда“ в области безопасности подошли к концу».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 24.01.2025
Успехи армии РФ на Украине делают угрозы Трампа ввести санкции пустыми — WSJ
0
25
10:20 24.01.2025
Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против РФ
0
145
10:05 24.01.2025
Великая Новоселка «разрезана» пополам, 110-я бригада ВСУ заблокирована — силовики
0
185
10:00 24.01.2025
28% россиян готовы согласиться на неофициальную зарплату — исследование
0
176
09:32 24.01.2025
Иноагентам могут полностью запретить заниматься просвещением и образованием
0
224
09:20 24.01.2025
Трамп вновь заявил, что Зеленский готов к сделке, и обратил внимание на потери Киева
0
266
09:05 24.01.2025
В мире возрастают риски столкновения ядерных держав — Шойгу
0
269
09:00 24.01.2025
Силы ПВО сбили 121 БПЛА за ночь над регионами РФ
0
284
20:42 23.01.2025
Трамп: Мы хотим понять, можем ли мы сократить ядерные арсеналы
0
1064
20:25 23.01.2025
Америке не нужны ни газ, ни нефть, ни древесина из Канады - Трамп
0
1102

Возврат к списку