Европа не готова к вызовам, которые ставит перед ней второе президентство Трампа — FP

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские политики считают, что готовы ко второму президентскому сроку Дональда Трампа, однако их уверенность необоснованна. Как говорится в статье американского журнала Foreign Policy (FP), политический истеблишмент Европы ждут серьезные вызовы в области оборонных расходов.

Как пишет издание, Европа считает, что готова ко второму президентскому сроку американского лидера, поскольку «уже пережила одну администрацию Трампа» (2017–2021 гг.). Как указывается в статье, европейские политики считают, что у них «есть рецепт», как справиться со вторым сроком Трампа, однако их «уверенность необоснованна». «Сосредоточившись на неверных целях и отвлекаясь на политический кризис, Европа далеко не готова к вызовам» второго срока Трампа на посту президента США, утверждает Foreign Policy.

Как пишет автор статьи, европейские политики еще не осознали срочность и масштаб изменений, которые необходимо будет внести, в том числе в области военных расходов. Отмечается, что Европа вскоре может оказаться незащищенной, «лишившись американской подушки безопасности».

Издание пишет, что одна из целей Трампа — переложить бремя по обороне Европы на союзников по НАТО. Отмечается, что у новой администрации США есть несколько рычагов, чтобы заставить Европу продемонстрировать серьезность своих намерений: сократить военное присутствие США в Европе и сместить ответственность за обеспечение безопасности на страны — члены Европейского союза. В статье также указывается, что опасения Трампа по поводу европейской обороны больше не являются «мимолетной прихотью», поэтому Европе необходимо «проснуться и осознать реальность: времена ее „фрирайда“ в области безопасности подошли к концу».