Африка может расколоться надвое гораздо раньше, чем прогнозировали ученые — DM

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Континент Африка может расколоться надвое, что перекроит карту мира и приведет к появлению нового океана, гораздо раньше, чем прогнозировали ученые. Об этом заявил профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд изданию The Daily Mail (DM).

Исследователи предполагали, что раскол по линии Восточно-Африканского разлома (ВАР) произойдет через десятки миллионов лет, однако, как выяснили ученые, это может случиться значительно раньше — через один-пять миллионов лет.

Серьезные геологические преобразования на континенте связаны с ВАР, огромной трещиной протяженностью около 3,5 тыс. км, пересекающей несколько стран — от Эфиопии на севере до Мозамбика на юге. Прогрессирующий разрыв земной коры, расширяющийся ежегодно на 1,5 см, обусловлен мощным выбросом перегретой породы из ядра планеты. По оценкам ученых, этот процесс начался 22 млн лет назад.

Макдональд не исключил ситуации, когда воды Индийского океана «затопят Восточно-Африканскую рифтовую долину». Новый океан «может стать таким же глубоким, как и Атлантический», утверждает ученый. Новый континент, который специалисты уже назвали «Нубийским», включит нынешние Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии.

Согласно исследованию, проведенному ранее учеными Политехнического университета Вирджинии, воды нового океана появятся в северной части разлома. «Скорость расширения ВАР самая высокая на севере, поэтому <…> океан начнет формироваться там в первую очередь», — сказала профессор американского вуза Сара Стэмпс.