Сбои в Рунете требуют дополнительных мер — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать, с чем могут быть связаны сбои в Рунете, и предложил обратиться с этим вопросом в Роскомнадзор. Однако, добавил он, для обеспечения бесперебойной работы сети должны приниматься дополнительные меры.

«Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться. Действительно, сбои фиксируются, это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать. Поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор», — сказал представитель Кремля на брифинге в ответ на вопрос, чем могут быть вызваны сбои.