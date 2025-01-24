0
0
47
НОВОСТИ

Сбои в Рунете требуют дополнительных мер — Песков

14:00 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать, с чем могут быть связаны сбои в Рунете, и предложил обратиться с этим вопросом в Роскомнадзор. Однако, добавил он, для обеспечения бесперебойной работы сети должны приниматься дополнительные меры.

«Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться. Действительно, сбои фиксируются, это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать. Поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор», — сказал представитель Кремля на брифинге в ответ на вопрос, чем могут быть вызваны сбои.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 24.01.2025
Никакой утраты позиций России на Ближнем Востоке нет - Нарышкин
0
133
13:20 24.01.2025
У Зеленского нет права говорить от имени Украины о выборах в Белоруссии — Грызлов
0
155
13:05 24.01.2025
Путин готов к разговору с Трампом, Кремль ждет сигналов — Песков
0
187
13:00 24.01.2025
Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
0
186
12:32 24.01.2025
Венгрия потеряла из-за санкций ЕС против России 19 млрд евро — Орбан
0
231
12:20 24.01.2025
Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины — Bloomberg
0
278
12:05 24.01.2025
Астана передала копии материалов с черных ящиков упавшего борта AZAL Баку и Москве
0
274
12:00 24.01.2025
Посол ФРГ в РФ сообщил об отказе Берлина участвовать в параде Победы в Москве
0
277
11:32 24.01.2025
Газа у Приднестровья осталось буквально на два дня — Красносельский
0
298
11:20 24.01.2025
На Кубани задержан командир воздушного судна по подозрению в госизмене
0
359

Возврат к списку