Сбои в Рунете требуют дополнительных мер — Песков
14:00 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать, с чем могут быть связаны сбои в Рунете, и предложил обратиться с этим вопросом в Роскомнадзор. Однако, добавил он, для обеспечения бесперебойной работы сети должны приниматься дополнительные меры.
«Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться. Действительно, сбои фиксируются, это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать. Поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор», — сказал представитель Кремля на брифинге в ответ на вопрос, чем могут быть вызваны сбои.
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