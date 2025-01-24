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При отказе Трампа от военной помощи Киеву Словакия не даст ЕС взять ее на себя — глава МИД

14:12 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Братислава не даст Евросоюзу принять на себя бремя военной помощи Украине в случае отказа президента США Дональда Трампа от поддержки Киева. Об этом в интервью агентству TASR заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

«Давайте дождемся представления им (Трампом — прим. ТАСС) плана по разрешению этого конфликта, и мы готовы принять в этом участие. Если некоторые страны из Евросоюза решат и дальше поддерживать Украину в военном отношении, это их дело, но мы отказываемся от того, чтобы Европейский союз взял это на себя», — прокомментировал глава словацкой дипломатии перспективы прекращения поддержки Киева при Трампе.

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