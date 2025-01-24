Ректором Института русского языка им. Пушкина назначен Никита Гусев — Минобрнауки
15:12 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никита Гусев назначен ректором Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ. С апреля 2024 года Гусев был исполняющим обязанности ректора института.
«Ректором Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина) назначен Никита Владимирович Гусев», — говорится в сообщении.
До Гусева пост ректора занимала Наталья Трухановская, которая была уволена приказом Минобрнауки РФ 12 апреля 2024 года. В министерстве отмечали, что смена ректора обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранцев.
Ранее Гусев занимал руководящие должности в МГУ имени М. В. Ломоносова: с 2016 года — заместитель проректора, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии МГУ, с 2020 года — проректор, начальник Управления академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса МГУ. Он является членом Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и вице-президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).
НОВОСТИ
- 15:32 24.01.2025
- ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 190 солдат и 3 танка, включая Abrams — МО РФ
- 15:00 24.01.2025
- Запад в любом случае перезапустит отношения с РФ — вице-спикер польского Сейма
- 14:32 24.01.2025
- Кремль не считает, что Зеленский готов к «сделке»
- 14:12 24.01.2025
- При отказе Трампа от военной помощи Киеву Словакия не даст ЕС взять ее на себя — глава МИД
- 14:00 24.01.2025
- Сбои в Рунете требуют дополнительных мер — Песков
- 13:32 24.01.2025
- Никакой утраты позиций России на Ближнем Востоке нет - Нарышкин
- 13:20 24.01.2025
- У Зеленского нет права говорить от имени Украины о выборах в Белоруссии — Грызлов
- 13:05 24.01.2025
- Путин готов к разговору с Трампом, Кремль ждет сигналов — Песков
- 13:00 24.01.2025
- Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
- 12:32 24.01.2025
- Венгрия потеряла из-за санкций ЕС против России 19 млрд евро — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать