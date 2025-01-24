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Ректором Института русского языка им. Пушкина назначен Никита Гусев — Минобрнауки

15:12 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никита Гусев назначен ректором Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ. С апреля 2024 года Гусев был исполняющим обязанности ректора института.

«Ректором Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина) назначен Никита Владимирович Гусев», — говорится в сообщении.

До Гусева пост ректора занимала Наталья Трухановская, которая была уволена приказом Минобрнауки РФ 12 апреля 2024 года. В министерстве отмечали, что смена ректора обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранцев.

Ранее Гусев занимал руководящие должности в МГУ имени М. В. Ломоносова: с 2016 года — заместитель проректора, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии МГУ, с 2020 года — проректор, начальник Управления академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса МГУ. Он является членом Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и вице-президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).

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