США приостановили программу, позволявшую ряду украинцев переезжать в страну — NYT

Министерство внутренней безопасности США приостановило работу ряда программ, позволяющих мигрантам временно поселиться в стране, включая инициативу Uniting for Ukraine, предоставляющую возможность въезда украинцам, у которых есть спонсор на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, в электронной переписке, разосланной в четверг руководителем Службы гражданства и иммиграции США, содержится указание прекратить окончательное рассмотрение заявлений по этим программам. Решение было принято в рамках пересмотра их законности и возможного прекращения.

Газета пишет, что программа Uniting for Ukraine, запущенная при администрации Байдена, позволила въехать в США более чем 150 000 украинцев.

Представители администрации Дональда Трампа заявили, что многие из таких программ изначально не соответствовали законодательству.