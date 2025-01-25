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США приостановили программу, позволявшую ряду украинцев переезжать в страну — NYT

08:40 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренней безопасности США приостановило работу ряда программ, позволяющих мигрантам временно поселиться в стране, включая инициативу Uniting for Ukraine, предоставляющую возможность въезда украинцам, у которых есть спонсор на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, в электронной переписке, разосланной в четверг руководителем Службы гражданства и иммиграции США, содержится указание прекратить окончательное рассмотрение заявлений по этим программам. Решение было принято в рамках пересмотра их законности и возможного прекращения.

Газета пишет, что программа Uniting for Ukraine, запущенная при администрации Байдена, позволила въехать в США более чем 150 000 украинцев.

Представители администрации Дональда Трампа заявили, что многие из таких программ изначально не соответствовали законодательству.

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