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Трамп в разговоре с премьером Дании настаивал на приобретении Гренландии — FT

09:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен настаивал на приобретении Гренландии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Премьер Дании беседовала с будущим американским президентом 15 января. По итогам разговора она подчеркнула, что Гренландия не продается. Белый дом не прокомментировал этот звонок. Чиновники сообщили FT, что разговор прошел очень плохо. Они добавили, что Трамп был агрессивен и настроен на конфронтацию после того, как премьер Дании сказала, что Гренландия не продается.

«Он (Трамп — прим. ТАСС) был очень тверд. Это было как холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что все серьезно и потенциально очень опасно», — приводит газета слова одного из чиновников.

«Президент Трамп ясно дал понять, что безопасность Гренландии важна для Соединенных Штатов, поскольку Китай и Россия вкладывают значительные инвестиции в Арктический регион», — также написал в соцсети X официальный представитель СНБ Белого дома Брайан Хьюз. «Президент намерен не только защищать интересы США в Арктике, но и работать с Гренландией, чтобы обеспечить взаимное процветание обеих стран», — подчеркнул он.

7 января этого года Трамп заявил, что Гренландия должна присоединиться к США.

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