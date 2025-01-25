Сенат утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона
09:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США в пятницу утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
Поскольку мнения в верхней палате насчет данной кандидатуры разделились поровну, своим правом голоса воспользовался вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Он по Конституции США председательствует в верхней палате Конгресса.
44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. Имеет звание майора сухопутных войск и боевую награду. Офицерское звание он получил благодаря службе в Национальной гвардии родного для него штата Миннесота. На протяжении восьми лет Хегсет работает на телеканале Fox News. Он также написал несколько книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Учился в Принстонском и Гарвардском университетах.
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