Британские власти решили захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония
10:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании объявило о намерении захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония из гражданских ядерных реакторов. Как говорится в сообщении британского Управления по выводу ядерных объектов из эксплуатации, 140 тонн плутония, полученного при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), было решено поместить в могильник.
Перед этим плутоний, хранящийся сейчас на территории атомного комплекса Селлафилд, будет «преобразован в более безопасную и стабильную форму». Как указывает газета The Daily Telegraph, порошок плутония, скорее всего, будет смешан с жидким стеклом, а полученная масса помещена в стальную или бетонную оболочку. Для этого в королевстве еще предстоит построить специализированное предприятие.
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