Более 8 млн студентов обучаются в российских вузах и колледжах — Чернышенко
15:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число молодых людей в России, которые обучаются в вузах и колледжах, превышает 8 млн, правительством для них создаются кампусы мирового уровня, лаборатории для молодых ученых. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении учащихся с Днем студента.
«В российских вузах и колледжах сейчас учатся более 8 миллионов студентов. Для них правительством страны создается современная образовательная инфраструктура — кампусы мирового уровня, передовые инженерные школы, лаборатории для молодых ученых», — привели слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.
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