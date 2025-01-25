Более 8 млн студентов обучаются в российских вузах и колледжах — Чернышенко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число молодых людей в России, которые обучаются в вузах и колледжах, превышает 8 млн, правительством для них создаются кампусы мирового уровня, лаборатории для молодых ученых. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении учащихся с Днем студента.

«В российских вузах и колледжах сейчас учатся более 8 миллионов студентов. Для них правительством страны создается современная образовательная инфраструктура — кампусы мирового уровня, передовые инженерные школы, лаборатории для молодых ученых», — привели слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.