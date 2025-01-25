Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Путиным

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что его указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами момента, когда он был подписан, и вновь заговорил о готовности вести переговоры с российской стороной.

«Решение, почему я подписал этот указ. <…> Было много теневых политических процессов, вовлечены и наш депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты. <…> Я это остановил. <…> Запретил кому угодно проводить переговоры», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, изменилась ли его позиция с тех пор, как он своим указом запретил переговоры с Путиным. Видео совместной пресс-конференции президентом Молдавии Майей Санду, которая находится с визитом в Киеве, выложил офис Зеленского.

Он добавил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию, однако полагает, что там будут участвовать Украина, США, Европа и российская сторона.