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Зафиксировано вероятное повреждение оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией -СМИ

17:40 26.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM со ссылкой на Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

По его информации, система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс — Готланд. «В настоящее время есть основания полагать, что кабель существенно поврежден, и что повреждение вызвано внешним воздействием», — приводит портал слова руководителя отдела корпоративных коммуникаций LVRTC Винеты Спругайне.

LVRTC уведомил об инциденте ВМС Латвии. Они же в свою очередь связались с союзниками по НАТО.

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