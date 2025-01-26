Зафиксировано вероятное повреждение оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией -СМИ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM со ссылкой на Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

По его информации, система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс — Готланд. «В настоящее время есть основания полагать, что кабель существенно поврежден, и что повреждение вызвано внешним воздействием», — приводит портал слова руководителя отдела корпоративных коммуникаций LVRTC Винеты Спругайне.

LVRTC уведомил об инциденте ВМС Латвии. Они же в свою очередь связались с союзниками по НАТО.