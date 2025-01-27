Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества

10:32 Источник: Интерфакс

Представители оборонных ведомств Казахстана и Турции на очередных штабных переговорах в Анкаре приняли план военного сотрудничества на 2025 год, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Казахстана.

Документ подписал начальник департамента международного сотрудничества Минобороны Казахстана полковник Олжас Хусаинов и представитель ВС Турции бригадный генерал Чатал Ердоган.

"По словам полковника О.Хусаинова, в ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования и науки, миротворческой деятельности, боевой и медицинской подготовки. Планом предусмотрен также обмен визитами на высоком уровне", - говорится в сообщении пресс-службы.