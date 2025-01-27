Более 17% производителей крепкого алкоголя закрылись в России за четыре года

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число производителей крепкого алкоголя в России за четыре года сократилось на 17,17%, с 1 января 2021 года по 1 января 2025 года с рынка ушли 109 организаций. Об этом говорится в исследовании «Контур.Фокус», которое имеется в распоряжении ТАСС.

В 2021 году отрасль насчитывала 396 производителей, к январю 2025 года — 328. Число регистраций за данный период составило всего 17. Среди регионов по регистрациям лидирует Московская область — с 2021 года там появилось 4 новых производителя крепкого алкоголя. На втором месте — Северная Осетия с двумя новыми производителям, которые появились в 2021 году и в 2023, Калининградская область, где в 2022 году и 2024 появилось 2 производителя, и Санкт-Петербург, где в 2021 и 2023 году открылись также две такие организации.

Больше всего производителей крепкого алкоголя работает в Северной Осетии: там, по данным на январь 2024 года, действует 34 таких компании. На втором месте — Московская область с 23 компаниями, на третьем — Дагестан, где их 22. Четвертое место занимает Москва с 22 компаниями. На пятом месте находится Кабардино-Балкарская Республика с 18 компаниями, при этом в 2021 году в регионе работало 33 организации. В Москве с 2021 года тоже закрылась треть производителей крепкого алкоголя: было 32, а осталась 22.

Как отмечается в исследовании, на декабрь 2024 года 62,8% организаций производят водку, виски, бренди, джин и другие дистиллированные напитки. На втором месте с 26,52% доли рынка — производство пищевого спирта. Третья строчка у направления «Перегонка, очистка и смешивание спиртов» — 9,76% доли. Самую малую долю отрасли занимает производство напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными напитками — 0,91%.