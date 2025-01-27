Румыния сократит соцрасходы, но поднимет траты на оборону в 2025 году — министр
11:05 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Румыния в этом году сократит расходы на социальные нужды для борьбы с дефицитом бюджета, но при этом продолжит повышать траты на оборону. Об этом в интервью британской газете Financial Times (FT) сообщил министр финансов страны Барна Танцош.
По его словам, правительство планирует сэкономить 26 млрд евро (при валовом внутреннем продукте (ВВП) в 350 млрд евро) за счет зарплат в госсекторе, пенсий, налоговых льгот и различных государственных программ. На оборону страна намерена потратить порядка 2% ВВП и далее стремиться к повышению расходов вслед за Польшей и странами Балтии.
«Румыния была и останется надежным партнером по НАТО. <…> Мы смотрим не только на текущую работу оборонного комплекса. Как Польша и другие страны, мы сможем создать надежную основу для инвестиций в оборону», — заявил Танцош.
FT напоминает, что среди стран ЕС Румыния имеет худший показатель дефицита бюджета — 8% от ВВП. Текущее румынское правительство, с учетом планов страны присоединиться к еврозоне, намерено работать над сокращением дефицита до 3% ВВП.
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