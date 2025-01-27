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Более 65% немцев поддерживают планы Мерца по ужесточению миграционного законодательства

11:20 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 65% жителей Германии поддерживают предложения кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца по ужесточению миграционного законодательства. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

Ранее Мерц заявил, что в случае избрания канцлером в первый же день на посту отдаст МВД распоряжение установить долгосрочный контроль на границах Германии со всеми соседними странами и введет «фактический запрет на въезд» нелегальных мигрантов. Эти планы, как отмечает Bild, поддержали 66% респондентов. Кроме того, предложения лидера ХДС популярны и среди избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Их поддерживают 56% сторонников социал-демократов. Только 30% избирателей СДПГ высказались против планов Мерца.

В то же время почти треть (30%) сторонников партии «зеленых» поддерживают предложения кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. Против выступили 52% избирателей «зеленых». За исключением «зеленых» и Левой партии, большинство избирателей всех партий поддерживают инициативу Мерца.

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