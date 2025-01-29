Более половины британцев поддерживают возвращение смертной казни — опрос
11:05 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины жителей Великобритании (55%) поддерживают возвращение в стране смертной казни. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на опрос, проведенный центром изучения общественного мнения More in Common.
По результатам опроса, среди поколения миллениалов (рожденных в 1981–1996 годах) 58% опрошенных одобряют возвращение смертной казни, 27% выступают против. Издание поясняет, что именно это поколение составляет большую часть населения Британии. Среди участников опроса, рожденных после 1997 года, возвращение смертной казни поддерживают 45%. 42% представителей этого поколения считают подобное решение неверным, еще около 14% не имеют четкого мнения по этому вопросу.
Большинство британцев 1946–1964 года рождения также поддерживают введение смертной казни (58% против 34%). Того же мнения придерживается половина респондентов среди британцев, родившихся раньше 1946 года — 50% против 37%. The Times не приводит точные данные о мнении участников опроса среди британцев 1965–1980 года рождения, однако отмечает, что среди них поддержка смертной казни выросла на 16%. Исследование также показало, что большинство британцев поддерживают применение высшей меры наказания за серийные убийства и совершение терактов (70%), изнасилование (56%), а также лишение жизни полицейского (51%).
Как пишет The Times, рост поддержки возвращения смертной казни среди жителей Британии связан с резонансным убийством трех детей в городе Саутпорт в июле 2024 года, совершенным выходцем из Руанды Акселем Рудакубаной и вызвавшим антимигрантские протесты. Так, аналогичный опрос осенью 2023 года показывал, что общая доля британцев, поддерживающих введение высшей меры наказания, не превышала 50%.
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