На начало 2025 года численность населения РФ составила 146 млн - Росстат
19:15 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На 1 января 2025 г. предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%», — говорится в сообщении.
Прирост населения отмечен в 20 субъектах РФ, в частности, в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. Увеличение численности населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.
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