На начало 2025 года численность населения РФ составила 146 млн - Росстат

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росстат представил предварительную оценку численности населения на 1 января 2025 года. Она составила 146 млн человек, за 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%, сообщается на сайте Росстата.



«На 1 января 2025 г. предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%», — говорится в сообщении.



Прирост населения отмечен в 20 субъектах РФ, в частности, в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. Увеличение численности населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.





