0
0
165
НОВОСТИ

На начало 2025 года численность населения РФ составила 146 млн - Росстат

19:15 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росстат представил предварительную оценку численности населения на 1 января 2025 года. Она составила 146 млн человек, за 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%, сообщается на сайте Росстата.

«На 1 января 2025 г. предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%», — говорится в сообщении.

Прирост населения отмечен в 20 субъектах РФ, в частности, в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. Увеличение численности населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 31.01.2025
1 мая может быть запущено авиасообщение между Абхазией и РФ
0
185
17:40 31.01.2025
Один из диспетчеров в день авиакатастрофы над Вашингтоном покинул смену раньше времени
0
305
17:12 31.01.2025
Цена газа на бирже в Европе превысила $570 за 1 тыс. куб. м
0
404
17:00 31.01.2025
Планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены — Медведев
0
380
16:32 31.01.2025
Правительство РФ приступило к ревизии всего танкерного флота — вице-премьер Савельев
0
439
16:12 31.01.2025
Франция завершила вывод войск из Чада
0
397
16:00 31.01.2025
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 военных и 2 танка
0
396
15:32 31.01.2025
90 палестинских заключенных выйдут из тюрем 1 февраля в обмен на 3 заложников
0
429
15:12 31.01.2025
Двух подростков задержали за поджог 4 релейных шкафов на ж/д перегоне в Подмосковье
0
485
15:00 31.01.2025
В БРИКС не обсуждается создание общей валюты — Песков
0
500

Возврат к списку