«Роснефть» - самый дорогой бренд среди нефтяных компаний РФ

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«Роснефть» признана самым дорогим брендом среди отечественных нефтяных компаний. Компания занимает первое место в рейтинге брендов России, составленном консалтинговым агентством Brandlab. Стоимость бренда «Роснефти» по итогам 2024 года эксперты оценили в 1,37 трлн руб.

Стоимость бренда оценивали в нескольких этапов. В частности, определяли ставки роялти, проводили анализ силы бренда и дисконтирования денежных потоков. Также эксперты прогнозировали будущие денежные потоки бренда и их приведение к текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования.

По данным Brandlab, высокая позиция «Роснефти» связана в том числе с широкой сетью автозаправок и высоким показателем выручки. Как полагает агентство, сеть из примерно 3000 заправочных станций и комплексов обеспечивает компании доступ к массовому потребителю, дает возможность выстраивать программы лояльности и получать дополнительный доход, предлагая сопутствующие услуги. Заправки «Роснефти» работают в 61 регионе России, ее бренд – один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. На заправках компания предоставляет клиентам большой ассортимент товаров и услуг. Действует также накопительная бонусная программа «Семейная команда», участники которой могут копить баллы, заправляясь в сети «Роснефти» и у ее партнеров. Накопленные баллы клиенты могут использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе.

Бренд-консалтинговая компания Brandlab составляет свой рейтинг «ТОП-100 самых дорогих брендов России» с 2024 года. Данные собираются из открытых источников, а также с помощью соцопросов. Общая стоимость всех брендов, входящих в топ-100 в России, составила 18 трлн руб.