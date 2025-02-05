0
0
144
НОВОСТИ

«Роснефть» - самый дорогой бренд среди нефтяных компаний РФ

09:22 05.02.2025

«Роснефть» признана самым дорогим брендом среди отечественных нефтяных компаний. Компания занимает первое место в рейтинге брендов России, составленном консалтинговым агентством Brandlab. Стоимость бренда «Роснефти» по итогам 2024 года эксперты оценили в 1,37 трлн руб.

Стоимость бренда оценивали в нескольких этапов. В частности, определяли ставки роялти, проводили анализ силы бренда и дисконтирования денежных потоков. Также эксперты прогнозировали будущие денежные потоки бренда и их приведение к текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования.

По данным Brandlab, высокая позиция «Роснефти» связана в том числе с широкой сетью автозаправок и высоким показателем выручки. Как полагает агентство, сеть из примерно 3000 заправочных станций и комплексов обеспечивает компании доступ к массовому потребителю, дает возможность выстраивать программы лояльности и получать дополнительный доход, предлагая сопутствующие услуги. Заправки «Роснефти» работают в 61 регионе России, ее бренд – один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. На заправках компания предоставляет клиентам большой ассортимент товаров и услуг. Действует также накопительная бонусная программа «Семейная команда», участники которой могут копить баллы, заправляясь в сети «Роснефти» и у ее партнеров. Накопленные баллы клиенты могут использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе.

Бренд-консалтинговая компания Brandlab составляет свой рейтинг «ТОП-100 самых дорогих брендов России» с 2024 года. Данные собираются из открытых источников, а также с помощью соцопросов. Общая стоимость всех брендов, входящих в топ-100 в России, составила 18 трлн руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 05.02.2025
Виновные в совершенных USAID преступлениях должны понести наказание — Володин
0
22
10:05 05.02.2025
Штормовая погода ожидается на юге России, ветер может усиливаться до 25 м/с — Вильфанд
0
72
10:00 05.02.2025
США станут агрессивнее, если ХАМАС не будет дальше освобождать заложников — Трамп
0
85
09:32 05.02.2025
Должностные лица МВД смогут выдворять иностранцев из России
0
152
09:20 05.02.2025
Зеленский отверг проведение выборов на Украине до завершения боевых действий
0
211
09:05 05.02.2025
Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран
0
230
09:00 05.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами России
0
208
21:10 04.02.2025
Глава Госдепа США заявил, что значительная часть замороженных ранее программ помощи восстановлена
0
1089
20:44 04.02.2025
В Швеции в результате стрельбы у школы погибли около 10 человек
0
1059
20:10 04.02.2025
Сотрудники Нацгвардии Мексики направлены на границу с США
0
1056

Возврат к списку