Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области
13:20 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили Барановку в Донецкой Народной Республике и Новомлынск в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате успешных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области. Подразделения группировки войск „Центр“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
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