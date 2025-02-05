Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Барановку в Донецкой Народной Республике и Новомлынск в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате успешных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области. Подразделения группировки войск „Центр“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.