Глава МИД Британии приезжал в Киев, чтобы сорвать возможность переговоров — депутат Рады

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целью визита в Киев министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми было вновь не допустить мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, отметив, что, вероятно, Лэмми привез Владимиру Зеленскому план срочного «контрнаступления».

«Срочный визит в Киев министра обороны Британии Лэмми нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования и дискредитировать план, который [cпецпосланник президента США по Украине Кит] Келлог везет в Мюнхен. Что для этого нужно? Срочное контрнаступление. Я думаю, Зеленскому привезли его план», — написал Дубинский в телеграм-канале.

Лэмми побывал в Киеве 5 февраля. Как заявлял украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, целью было обсуждение «усиления безопасности» Украины. Незадолго до этого, 16 января, в Киев приезжал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.