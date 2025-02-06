На сайте МВД России появился реестр контролируемых лиц

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранных граждан, появился на сайте МВД России, убедился корреспондент ТАСС.

Так, для поиска иностранцев в базе данных реестра нужно в обязательном порядке заполнить поле с фамилией, именем и отчеством, если оно есть. Ввести эти сведения можно на кириллице или латинице. Также обязательно нужно указать дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также дату выдачи документа. На сайте представлена инструкция, в которой рассмотрены все возможные варианты ввода данных.

После заполнения необходимых полей следует начать поиск, после чего система отобразит его результаты.

5 февраля в России был запущен реестр контролируемых лиц из числа мигрантов-нарушителей. Сведения о них обновляются каждые 4 часа. Как ранее сообщили ТАСС, сведения об иностранных гражданах вносятся в реестр контролируемых лиц в десяти случаях. В частности, это может быть истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, а также в случае сокращения срока временного пребывания. Также незаконное пересечение границы России и вступление в силу обвинительного приговора суда о признании иностранного гражданина виновным в совершении преступления будут служить основанием для попадания в реестр.

Мигранты, внесенные в реестр, будут иметь ряд ограничений. Например, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не смогут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, а также получить другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.