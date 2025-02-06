Около 1 тыс. жителей Харьковщины эвакуировались в РФ в 2024 году

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1 тыс. жителей Харьковской области эвакуировались в Россию в 2024 году, преимущественно это жители северных территорий Харьковщины. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«У нас с мая, с начала операции по освобождению северной территории Харьковской области, выехало около 1 тыс. человек», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что это почти все эвакуированные или мигрировавшие из зоны боестолкновения в российский тыл в Харьковской области в минувшем году.

Ганчев уточнил, что ВС РФ не проводили принудительную эвакуацию на северных территориях региона, в районе Волчанска и Липцев. Это решение жители приняли добровольно, попросив помощи у российской армии.

Также он сообщил, что на подконтрольной ВС РФ территории проживают 700 человек, получивших российские паспорта, еще столько же ожидают получения.