Около 1 тыс. жителей Харьковщины эвакуировались в РФ в 2024 году
12:20 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 1 тыс. жителей Харьковской области эвакуировались в Россию в 2024 году, преимущественно это жители северных территорий Харьковщины. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
«У нас с мая, с начала операции по освобождению северной территории Харьковской области, выехало около 1 тыс. человек», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что это почти все эвакуированные или мигрировавшие из зоны боестолкновения в российский тыл в Харьковской области в минувшем году.
Ганчев уточнил, что ВС РФ не проводили принудительную эвакуацию на северных территориях региона, в районе Волчанска и Липцев. Это решение жители приняли добровольно, попросив помощи у российской армии.
Также он сообщил, что на подконтрольной ВС РФ территории проживают 700 человек, получивших российские паспорта, еще столько же ожидают получения.
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