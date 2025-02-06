Зеленский поручил кабмину за месяц найти новые источники международной помощи

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский на фоне неопределенности с поступлением помощи от США потребовал от правительства Украины в течение месяца найти новые источники международного финансирования. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

«Кабинету министров Украины. <…> В месячный срок <…> проанализировать ситуацию о состоянии предоставления международной помощи Украине и наработать во время очередного заседания руководящего комитета украинской платформы доноров предложения по привлечению дополнительных источников международной помощи Украине», — говорится в тексте документа.