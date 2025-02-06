Белый дом: 70% учащихся 8-х классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 70% выпускников средней школы в США имеют уровень ниже среднего по математике и чтению. Об этом заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«У меня перед глазами статистика: 70% учащихся восьмых классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению. И это несмотря на то, что на образование ежегодно тратятся сотни миллиардов долларов», — сказала она, комментируя информацию о том, что президент США Дональд Трамп планирует ликвидировать министерство образования в стране.