ВСУ заминировали весь центр Красноармейска, готовясь к оставлению города

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовясь к отступлению, заминировали весь центр города Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что украинские войска заминировали инфраструктуру Свято-Варваринской горно-обогатительной фабрики крупнейшего угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском.

«Отряды ВСУ, покидающие города и поселки, в первую очередь минируют объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, детсады, администрации, чтобы максимально нанести урон. Такая же ситуация и в Красноармейске. Сегодня, по тем источникам, которые там есть и нам передают информацию, весь центр Красноармейска — в районе рынка, технологического колледжа, — заминирован», — сказал Водолацкий.

Как отметил собеседник агентства, в случае, если ВСУ удастся выйти из Красноармейска, «они взорвут все, что заминировали».