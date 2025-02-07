США ожидают права на бесплатный проход через Панамский канал — Рубио
09:32 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты рассчитывают на получение права на бесплатный проход американских судов и кораблей через Панамский канал при определенных обстоятельствах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Однако наши ожидания остаются прежними. <…> Я нахожу абсурдным то, что мы должны были бы оплачивать транзит через зону, которую обязаны защищать во время [возможного] конфликта. В этом заключаются наши ожидания», — сказал он на пресс-конференции в Санто-Доминго — столице Доминиканской Республики, где находится с визитом. Рубио комментировал высказывания президента Панамы Хосе Рауля Мулино, который назвал «недопустимой ложью» заявление Госдепартамента США о праве бесплатного прохода через канал для американских правительственных судов.
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