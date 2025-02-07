Солдат ВСУ в Краматорске и Славянске больше, чем местного населения — пленный
11:00 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гарнизоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске, Славянске и Северске в ДНР по численности превышают мирное население, рассказал ТАСС пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов.
«Краматорск, Славянск и Северск — это такой котел тоже есть. Можно сказать, что большая часть присутствующих там людей — военные, их больше, чем местных жителей. Какие-то дома занимали бригады, какие-то — роты. Войска же делятся на разные роты: кто-то из разведроты, кто-то — дронщики, разные специализации, кто-то — артиллеристы, связисты и тому подобное. Краматорск, Северск, Славянск — <…> там очень много военных наших стоят», — рассказал пленный.
Он добавил, что местное население в большинстве случаев старается избегать тесного контакта с украинскими военнослужащими.
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