0
0
36
НОВОСТИ

Солдат ВСУ в Краматорске и Славянске больше, чем местного населения — пленный

11:00 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гарнизоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске, Славянске и Северске в ДНР по численности превышают мирное население, рассказал ТАСС пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов.

«Краматорск, Славянск и Северск — это такой котел тоже есть. Можно сказать, что большая часть присутствующих там людей — военные, их больше, чем местных жителей. Какие-то дома занимали бригады, какие-то — роты. Войска же делятся на разные роты: кто-то из разведроты, кто-то — дронщики, разные специализации, кто-то — артиллеристы, связисты и тому подобное. Краматорск, Северск, Славянск — <…> там очень много военных наших стоят», — рассказал пленный.

Он добавил, что местное население в большинстве случаев старается избегать тесного контакта с украинскими военнослужащими.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 07.02.2025
Число проживающих в Турции россиян снизилось в 2024 году до 85 тыс. — статистика
0
37
10:32 07.02.2025
В случае введения пошлин США Норвегия будет поддерживать ЕС — глава Минфина
0
129
10:20 07.02.2025
Новые власти Сирии заявили о готовности сохранить на территории страны военные базы РФ
0
158
10:05 07.02.2025
Конфликт на Украине не закончится без переговоров Москвы и Киева — Келлог
0
197
10:00 07.02.2025
Пашинян и вице-президент США обсудили ситуацию на Южном Кавказе
0
195
09:32 07.02.2025
США ожидают права на бесплатный проход через Панамский канал — Рубио
0
226
09:20 07.02.2025
ВСУ заминировали весь центр Красноармейска, готовясь к оставлению города
0
257
09:05 07.02.2025
Трамп хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по Украине — Келлог
0
277
09:00 07.02.2025
ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону 4 женщин-агентов спецслужб Киева
0
281
22:00 06.02.2025
Белый дом: 70% учащихся 8-х классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению
0
899

Возврат к списку