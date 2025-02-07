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ВСУ испытывают серьезную нехватку военных, а у новобранцев нет мотивации — WSJ

12:00 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава, особенно в пехоте, а у украинских новобранцев нет мотивации и времени для адаптации на фронте. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, в результате интенсивных боевых действий, которые продолжаются уже почти три года, «Украина испытывает острую нехватку пехоты для укрепления окопов». Издание утверждает, что российские войска превосходят украинские в соотношении по меньшей мере пять к одному.

Кроме того, WSJ сообщает, что поступающее подкрепление украинцев в основном состоит из возрастных мужчин и недавно призванных новобранцев, которым недостает мотивации и опыта на поле боя. Украинские командующие рассказали газете, что некоторые военнослужащие бросают свои позиции или отказываются занимать окопы на первой линии. «Но в нынешних условиях мы не можем дать им время на адаптацию. На каждой позиции есть дефицит [личного состава], особенно в пехоте», — отметил один из собеседников издания.

Газета сообщает, что ВСУ пытаются компенсировать нехватку живой силы использованием беспилотников, однако им не удается остановить продвижение российских войск.

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