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Кремль не исключает, что Путин и Алиев могут обсудить тему Русского дома в Баку

14:32 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Русского дома в Баку вполне может обсуждаться между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, когда состоятся контакты на высшем уровне. Такую возможность в беседе с журналистами допустил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств», — ответил представитель Кремля на вопрос, ожидаются ли контакты Путина и Алиева по этой теме.

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