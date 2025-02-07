0
0
123
НОВОСТИ

Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны, подчеркнул Путин

16:32 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение темпов роста ВВП в европейских странах является исключительно европейской проблемой, но корень этой проблемы понятен, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

В ряде стран Евросоюза, напомнил Путин, сейчас наблюдается значительное снижение темпов роста ВВП. «Но это их проблемы, — подчеркнул президент. — Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 07.02.2025
Путин потребовал добиться снижения инфляции в 2025 году
0
53
17:00 07.02.2025
США хотят заморозить конфликт России и Украины, чтобы использовать его в будущем — эксперт
0
92
16:12 07.02.2025
Годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд — Мишустин
0
181
16:00 07.02.2025
Руандийские военные несут большие потери в ДР Конго — Guardian
0
201
15:55 07.02.2025
Сбер переходит на российскую IT-систему по защите привилегированных учетных записей сотрудников
0
197
15:32 07.02.2025
Номинальный размер ВВП РФ достиг в 2024 г. исторического максимума — Мишустин
0
285
15:12 07.02.2025
Российские войска освободили Дружбу в ДНР
0
288
15:00 07.02.2025
Россия не признает МУС, санкции США против них РФ не касаются — Песков
0
330
14:32 07.02.2025
Кремль не исключает, что Путин и Алиев могут обсудить тему Русского дома в Баку
0
349
14:12 07.02.2025
При неудачной атаке у Черкасской Конопельки и Уланок ВСУ потеряли более 200 человек
0
350

Возврат к списку