Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны, подчеркнул Путин
16:32 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение темпов роста ВВП в европейских странах является исключительно европейской проблемой, но корень этой проблемы понятен, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
В ряде стран Евросоюза, напомнил Путин, сейчас наблюдается значительное снижение темпов роста ВВП. «Но это их проблемы, — подчеркнул президент. — Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».
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