Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны, подчеркнул Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение темпов роста ВВП в европейских странах является исключительно европейской проблемой, но корень этой проблемы понятен, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

В ряде стран Евросоюза, напомнил Путин, сейчас наблюдается значительное снижение темпов роста ВВП. «Но это их проблемы, — подчеркнул президент. — Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».