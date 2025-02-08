Силы ПВО за ночь сбили 36 беспилотников над четырьмя регионами России

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; 5 — уничтожены над территорией Белгородской области и 2 — над Краснодарским краем», — сказали в Минобороны.