Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил о готовности заключить сделку и предлагает президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — сказал он в интервью агентству Reuters, подчеркнув, что любое соглашение должно включать гарантии безопасности Киеву.

При этом Зеленский уточнил, что Киев предлагает не передать Вашингтону свои месторождения полезных ископаемых, а вести взаимовыгодное сотрудничество по их совместной разработке. "Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего. И у них должен быть этот приоритет, и он у них будет», — сказал Зеленский, добавив, что хотел бы поговорить об этом с Трампом.

Помимо этого, Зеленский утверждает, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ (ПХГ) Украины для хранения сжиженного природного газа (СПГ) США. «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ на Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», — считает он.