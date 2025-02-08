Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом
08:40 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский заявил о готовности заключить сделку и предлагает президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.
«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — сказал он в интервью агентству Reuters, подчеркнув, что любое соглашение должно включать гарантии безопасности Киеву.
При этом Зеленский уточнил, что Киев предлагает не передать Вашингтону свои месторождения полезных ископаемых, а вести взаимовыгодное сотрудничество по их совместной разработке. "Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего. И у них должен быть этот приоритет, и он у них будет», — сказал Зеленский, добавив, что хотел бы поговорить об этом с Трампом.
Помимо этого, Зеленский утверждает, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ (ПХГ) Украины для хранения сжиженного природного газа (СПГ) США. «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ на Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», — считает он.
НОВОСТИ
- 10:00 08.02.2025
- Объем экспорта вооружений ФРГ при Шольце стал на 65% больше, чем при Меркель
- 09:30 08.02.2025
- Ядерное оружие КНДР не является предметом сделки — ЦТАК
- 09:00 08.02.2025
- Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным и написал «Джо, ты уволен»
- 08:50 08.02.2025
- Балтия вышла из энергокольца с РФ, Калининградская область работает в автономном режиме
- 08:30 08.02.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 36 беспилотников над четырьмя регионами России
- 21:45 07.02.2025
- Трамп хочет провести встречу с Зеленским на следующей неделе
- 20:20 07.02.2025
- Около 1,5 млн украинских детей находятся за границей - Воскобойник
- 19:20 07.02.2025
- В эропорту Мурманска введены временные ограничения - Росавиация
- 18:45 07.02.2025
- США следует начать борьбу с наркокартелями на своей территории - Шейнбаум
- 17:40 07.02.2025
- Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать