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Путин поручил принять меры по борьбе со звонками мошенников с Украины

13:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

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