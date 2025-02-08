Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью — губернатор
21:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
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