Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью — губернатор

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.