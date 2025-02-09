0
0
89
НОВОСТИ

35 украинских дронов уничтожено за ночь на 9 февраля над восемью регионами – МО России

09:00 09.02.2025 Источник: Интерфакс

В ночь на воскресенье над восемью российскими регионами уничтожено 35 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА - над территорией Курской области; по четыре - над территорией Орловской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Также по три дрона было сбито над Воронежской и Ростовской областями, по одному - над Брянской и Тульской областями и Республикой Крым, добавили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:29 09.02.2025
Атмосферное давление в Москве еще несколько дней будет очень высоким - Вильфанд
0
167
09:20 09.02.2025
Ведомство Маска DOGE обнаружило выплаты на 100 млрд долл в год Минфином США неустановленным лицам
0
213
09:09 09.02.2025
The New York Post: Дональд Трамп говорил по телефону с Владимиром Путиным
0
245
21:00 08.02.2025
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью — губернатор
0
990
20:30 08.02.2025
Россия не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
0
1198
20:00 08.02.2025
Финансирование Брюсселем войны на Украине ведет к разграблению Европы — Орбан
0
1117
19:30 08.02.2025
Самолеты Израиля атаковали объекты «Хезболлах» на востоке Ливане, есть жертвы
0
1106
19:00 08.02.2025
Вступление Грузии в НАТО сейчас не стоит на повестке дня — премьер
0
1129
18:30 08.02.2025
Время Макрона и Шольца вышло, заявил лидер голландских крайне правых
0
1082
18:00 08.02.2025
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ центра Макеевки ДНР, 10 человек пострадали — Пушилин
0
1033

Возврат к списку