35 украинских дронов уничтожено за ночь на 9 февраля над восемью регионами – МО России
09:00 09.02.2025 Источник: Интерфакс
В ночь на воскресенье над восемью российскими регионами уничтожено 35 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА - над территорией Курской области; по четыре - над территорией Орловской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Также по три дрона было сбито над Воронежской и Ростовской областями, по одному - над Брянской и Тульской областями и Республикой Крым, добавили в ведомстве.
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