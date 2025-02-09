Атмосферное давление в Москве еще несколько дней будет очень высоким - Вильфанд
09:29 09.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Максимально высокое давление в Москве прогнозируется в субботу, понижение начнется только с четверга. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Максимальное давление в Москве прогнозируется в субботу, гребень высокого давления, который был обусловлен азиатским антициклоном, сейчас сам оформился в очень мощный, большой по пространству антициклон. Это уже не гребень, а мощнейший антициклон, он определяет погоду на европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, это действительно мощнейшее образование. До среды включительно давление в столице будет очень высоким, даже еще в понедельник будет выше 770 миллиметров ртутного столба, затем постепенно будет понижаться», — сказал он.
Переменная облачность, преимущественно без осадков ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от минус 1 до минус 3 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 8 градусов.
Ветер переменных направлений, 2-7 м/c. Атмосферное давление составит около 770 мм ртутного столба.
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